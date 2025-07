Lazio, Gila: "Sensazioni buone, quest'anno possiamo fare grandi cose"

Archiviata la prima amichevole dell'estate. La Lazio di Sarri ha battuto la Lazio Primavera di Punzi per 3-0 grazie ai gol di Pedro, Cancellieri e Basic. Nel post partita, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato Mario Gila. Di seguito le sue parole: "Le sensazioni sono buone, dopo tanto tempo di vacanze e allenamenti in ritiro. Abbiamo fatto una partita mettendo in pratica quello che il mister voleva. Dobbiamo migliorare, ma siamo contenti del risultato. Non ci fissiamo sul punteggio, è più importante vedere in partita le cose che proviamo in settimana. Il nostro è un percorso lungo".

"Il modo di difendere di Sarri è molto diverso da quello Baroni: prima attaccavamo l'uomo, mentre ora siamo compatti e lavoriamo sulle rotture. Dobbiamo impegnarci molto sulla tattica e rimanere concentrati sui movimenti dell'avversario. Per noi che abbiamo già lavorato con Sarri è più facile, gli altri invece si stanno già abituando molto bene. Ci basiamo su movimenti, sullo stare stretti, è un'altra cosa rispetto a quello che facevamo con Baroni. Ma ci sono comunque delle cose che dobbiamo migliorare".

"Provstgaard è fortissimo, ha la mentalità giusta per essere un calciatore professionista. Sta sempre sul pezzo, concentrato: è da ammirare e molto tosto. Siamo contenti di averlo in squadra. Cerco di aiutarlo il più possibile e se starà al 100% potrà anche giocare con noi per darci una mano. Per la stagione noi stiamo tranquilli, ci affidiamo al lavoro del mister, sappiamo di avere qualità e che possiamo fare grandi cose quest'anno. Purtroppo non giocheremo l'Europa, ma vediamo la parte positiva: giocheremo una partita a settimana e avremo più energia. Siamo contenti di affrontare una stagione in cui non ci vedono come favoriti, prendiamo tutto questo con la cattiveria giusta".

