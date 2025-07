Lazio, Gila incorona Provstgaard: "È fortissimo! Ha la mentalità giusta per..."

Dopo la vittoria contro la Lazio Primavera, Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare della prima amichevole e per fare un punto sul ritiro. In particolare, però, si è espresso anche sul percorso di Oliver Provstgaard, arrivato lo scorso gennaio dal Velje. Di seguito le parole dello spagnolo: "Provstgaard è fortissimo, ha la mentalità giusta per essere un calciatore professionista. Sta sempre sul pezzo, concentrato: è da ammirare e molto tosto. Siamo contenti di averlo in squadra. Cerco di aiutarlo il più possibile e se starà al 100% potrà anche giocare con noi per darci una mano".

