Lazio, Murgia ricorda il gol alla Juve: "Emozione indescrivibile, mi fermavano per strada"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Alessandro Murgia si racconta. Il classe 1996 cresciuto nel vivaio della Lazio ha da poco firmato con l'Universitatea Cluj, dove approda dopo una positiva parentesi all'Hermannstadt. Nelle menti e nei cuori dei tifosi biancocelesti, c'è ancora il suo gol in pieno recupero nella finale di Supercoppa Italiana del 2017 vinta per 3-2 contro la Juventus, una rete che gli ha ritagliato un posto un posto nella storia biancoceleste. Nell'intervista apparsa sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, tra le altre cose, il centrocampista ha ricordato le emozioni vissute quella notte e l'attenzione scaturita su di lui nei giorni successivi.

Su quella sera del 13 agosto 2017 ha detto: "É passato tanto tempo, ma la sensazione che ti può dare un trofeo è indescrivibile. Vincere crea dipendenza, mi dà continui stimoli per riprovarci. Quella partita contro la Juventus mi ha dato convinzione e forza, mi ha regalato la consapevolezza di voler sempre pormi grandi obiettivi".

Murgia ha poi ricordato il gol arrivato in pieno recupero: "Ricordo ancora il pallone che entra in porta: mi sento come se avessi segnato ieri quel gol decisivo. Poco dopo salto i cartelloni e vado sotto la Curva, ma faccio fatica a memorizzare quegli istanti: troppa adrenalina. Poi, tornati in campo, vedo Immobile a bocca aperta e Radu emozionato come un bambino. E poi l'abbraccio con Inzaghi, per me era come abbracciare un padre".

Sull'ex tecnico biancoceleste, il centrocampista ha speso parole al miele: "Era orgoglioso di me, ha sempre creduto che potessi fare grandi cose. Il mister è un lavoratore maniacale, la mia stima per lui è infinita: a volte messaggia ancora con mio padre. Anche nei confronti di Tare nutro ancora un affetto profondo".

Infine, Murgia ha parlato dei giorni successivi a quella finale: "Sono cresciuto nella Lazio e sono tifoso biancoceleste da sempre, mi vedevano come un idolo. Mi fermavano. Ho dei bellissimi ricordi, ma non è stato facile gestire l'attenzione di quei giorni".

