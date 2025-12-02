Lazio, attenta a Sarri: sondaggi di alcuni club. E a giugno...

Maurizio Sarri ha un contratto triennale con laLazio, ma alcuni club sono tornati (pentiti) a bussare alla sua porta per giugno.

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri è rimasto a Roma nonostante le avversità. Lo ha fatto per il popolo biancoceleste e per la parola data, ma la sua pazienza ha un limite e verosimilmente non andrà oltre giugno.

Il tecnico toscano ha siglato un contratto triennale per (ri)avviare un progetto a lungo termine. Il blocco del mercato ha rallentato tutto ed è una situazione che va risolta. Sarri si aspetta tre o quattro rinforzi a gennaio. Anzi, li pretende. Se non verrà accontentato, la situazione potrebbe cambiare ulteriormente.

A tirare troppo la corda però il rischio è che si spezzi. Sarri non ha intenzione di dimettersi ma, come riporta Il Messaggero, alcune squadre già si sono pentite di non aver puntato su di lui e sono tornate a farsi sotto per sondare la disponibilità per fine anno. Il suo destino è nelle mani di Lotito.