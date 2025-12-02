Lazio - Milan, i tifosi spingono dopo San Siro: il dato sui biglietti
RASSEGNA STAMPA - Lazio - Milan, tre punti da centrare e una pazza ricerca della rivincita. La sconfitta di San Siro ancora brucia, soprattutto la decisione di Collu sul caso Pavlovic e il fallo contestato di Marusic.
Lo spettacolo - Flaminia non è ancora pronta per volare all'Olimpico e se ne riparlerà infatti tra un mesetto - lo proveranno a garantire i tifosi sugli spalti: alla quota iniziale degli abbonati (29.918 tessere sottoscritte in estate, il pacchetto comprendeva la sfida inaugurale di Coppa Italia), si sono aggiunti circa 9.000 biglietti per l'ottavo con i rossoneri.
Il dato attuale, sottolinea il Corriere dello Sport, è di quasi 40mila spettatori complessivi. L'ultima gara in casa era stata caratterizzata dalla contestazione della tifoseria laziale, ma per giovedì ci si aspetta un clima bollente dopo quanto successo a San Siro e la rabbia di Sarri e tutta la squadra.