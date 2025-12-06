Bologna, i convocati di Italiano: la scelta su Casale e Lucumí
Poco meno di 24 ore e la Lazio tornerà all'Olimpico per la sfida contro il Bologna in programma domenica 7 dicembre alle 18.00. Una sfida importantissima per la squadra di Sarri che arriva al match dopo l'importante successo contro il Milan in Coppa Italia. Anche la squadra di Italiano ha passato il turno battendo il Parma e saranno proprio i felsinei gli avversari dei biancocelesti ai quarti.
Intanto, in vista della sfida di domani, ecco i convocati per la sfida dell'Olimpico. Casale ci sarà e anche Lucumí mentre sono ancora out Vitik, Skorupski e Freuler.
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
