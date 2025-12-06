Bologna, i convocati di Italiano: la scelta su Casale e Lucumí

In vista della sfida contro la Lazio in programma alle 18.00 all'Olimpico ecco la lista dei convocati di mister Italiano
06.12.2025 19:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Bologna, i convocati di Italiano: la scelta su Casale e Lucumí

Poco meno di 24 ore e la Lazio tornerà all'Olimpico per la sfida contro il Bologna in programma domenica 7 dicembre alle 18.00. Una sfida importantissima per la squadra di Sarri che arriva al match dopo l'importante successo contro il Milan in Coppa Italia. Anche la squadra di Italiano ha passato il turno battendo il Parma e saranno proprio i felsinei gli avversari dei biancocelesti ai quarti.

Intanto, in vista della sfida di domani, ecco i convocati per la sfida dell'Olimpico. Casale ci sarà e anche Lucumí mentre sono ancora out Vitik, Skorupski e Freuler.

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide