Serie A, Como travolto a San Siro: l'Inter vola in vetta
L'Inter si impone con un netto 4-0 sul Como a San Siro e vola momentaneamente in vetta al campionato.
06.12.2025 20:10 di Christian Gugliotta
L'Inter brilla a San Siro contro il Como. I nerazzurri si impongono con un netto 4-0 sulla squadra di Fabregas e volano momentaneamente al primo posto in classifica.
A sbloccare la sfida nel primo tempo è la settima rete in campionato di Lautaro Martinez che, servito a centro area da Luis Enrique, trafigge Butez. Nella ripresa, proprio nel miglior momento dei lariani, arriva il raddoppio firmato Thuram, che da una mazzata decisiva a Nico Paz e compagni.
Nel finale l'Inter prende il largo e cala il poker grazie ai gol di Calhanoglu e Carlos Augusto che spediscono, almeno per una notte, la squadra di Chivu in vetta alla Serie A.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.