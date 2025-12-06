Lazio, il Var e l'ipotesi di "spostare il monitor": parla Capua

Le parole di Pino Capua che ha detto la sua sul lavoro di mister Sarri ed è tornato a parlare anche di quanto accaduto a Milano

Ai microfono di Radiosei Il presidente della Commissione Antidoping, Pino Capua, ha detto la sua su questa prima parte di stagione della Lazio e anche sull'importante ruolo che Sarri ha avuto nella crescita della squadra.

“Prima della gara di Coppa Italia avevo ottime sensazioni. A San Siro avevo visto molto bene la Lazio. Dentro di me, da tifoso, vivevo una sensazione di rivalsa sportiva, cosa che mi sembra fosse la stessa condizione psicologica dei giocatori. La Lazio era ben disposta e concentratissima, fatto salvo il minimo errore di Gila”.

“Vedo Sarri concentrato come non mai, c’è un video nel quale si vede Sarri, al rientro in campo dopo il primo tempo, incitare la squadra. La scenata di Allegri ha inciso su Collu? Credo che l’arbitro sia entrato nel pallone, ha fatto una scelta che non è presente in alcun codice. La frase di Allegri lo ha spiazzato, tanto che lo ha immediatamente espulso. Collu è stato infastidito dalle parole di Allegri”.

“Il monitor dalla parte opposta? Servirebbe uno spazio apposito, in alcuni stadi sarebbe attaccato alla tribuna. Non lo ritengo possibile. Credo sia una stupidaggine anche la spiegazione data dall’arbitro dopo la revisione al Var. Io leverei anche la telecamera indossata dal direttore di gara”.

