DIRETTA | Atalanta - Lazio 0-0: biancocelesti pericolosi con Gelli
Primavera 1 | 13ª giornata
Domenica 30 novembre 2025, ore 11:00
Centro Sportivo Bortolotti, Zingonia (BG)
ATALANTA: Zanchi, Maffessoli, Ramaj, Mencaraglia, Baldo, Valdivia, Gasparello, Isoa, Aliprandi, Percassi, Camara. A disp: Anelli, Galafassi, Cakolli, Artesani, Rinaldi, Parmiggiani, Mungari, Bono, Michieletto, Arrigoni, Muoisse. All: Bosi.
LAZIO (3-5-2): Bosi; Pernaselci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Gelli, Pinelli, Farcomeni, Trifelli; Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Milillo, Marinaj, Shpuza, Serra, Iorio, Carbone, Curzi. All.: Punzi.
Arbitro: Bortolussi (sez. Nichelino)
Assistenti: Li Vigni - Chimenti
Marcatori: /
Ammoniti: Gasparello (A).
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
32' - Bel guizzo di San Fernandes che supera Gasparello e viene steso. L'arbitro estrae il primo giallo della partita.
30' - Gara spezzettata, poche occasioni reali da entrambe le parti.
22' - l'Atalanta prova ad affacciarsi in avanti, ma la retroguardia biancoceleste fa buona guardia.
19' - Altra chance per la Lazio, con Gelli che, al termine di un'azione insistita, tenta la girata al volo. Bosi blocca senza problemi.
11' - Ferrari lascia partire un cross dalla destra, che attraversa l'area e arriva sul secondo palo dalle parti di Farcomeni. Il centrocampista prova la girata che termina alta.
3' - Che chance per Ferrari! Un difensore della Dea buca l'intervento, permettendo all'esterno di calciare quasi indisturbato verso la porta da pochi passi. Il destro incrociato, però, termina largo di poco.
1' - Inizia la sfida.
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Atalanta - Lazio Primavera, gara valida per la tredicesima giornata di campionato. Orfana degli squalificati Calvani e Munoz, la squadra di Punzi vuole uscire dalla crisi, andando alla ricerca di un successo che manca da sei partite per allontanarsi dalla zona playout. Di fronte c'è la Dea, una delle squadre più in forma della categoria grazie ai 21 punti fin qui totalizzati. Appuntamento alle ore 11:00 per il calcio d'inizio.