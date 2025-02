Coppa Italia, l'Empoli scrive la storia: elimina la Juve e approda in semifinale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Empoli scrive la storia e per la prima volta approda in semifinale di Coppa Italia battendo la Juventus ai calci di rigore. Una vera e propria impresa quella della squadra di D'Aversa che in campionato è in piena lotta per non retrocedere ma che all'Allianz Stadium ha giocato una gara perfetta. Il primo tempo è infatti da incubo per la squadra di Motta che si trova sotto dopo la rete di Maleh al minuto 24. I toscani giocano bene e più volte vanno vicini alla rete del raddoppio. Nella ripresa è il gol di Thuram a dare speranza ai bianconeri con i tempi regolamentari che si concludono in parità.

Niente supplementari si passa direttamente ai rigori dove gli errori di Vlahovic, che calcia fuori, e di Yldiz condannano la Juventus all'eliminazione. L'Empoli sfiderà in semifinale il Bologna.