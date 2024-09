Coppa Italia | Lazio - Napoli, quando e dove si gioca: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il secondo turno della Coppa Italia consegna gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della competizione. Il prossimo avversario della Lazio nella competizione sarà il Napoli, uscito vittorioso per 5-0 nella sfida contro il Palermo. Il match tra Lazio e Napoli sarà in gara unica negli ottavi di finale di Coppa Italia e varrà un posto nei quarti. La sfida è prevista allo Stadio Olimpico di Roma ma la data è ancora da ufficializzare. Per ora la partita è in programma per il 4 dicembre come tutti gli ottavi della competizione in attesa della conferma della Lega Calcio La società biancoceleste ricorda che la gara è inclusa negli abbonamenti Classic e Global. Di conseguenza i biancocelesti possono contare già su 28200 sostenitori.