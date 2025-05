Coppa Italia, tutto pronto per Milan-Bologna: ecco chi canterà l'Inno di Mameli

TUTTOmercatoWEB.com

Cresce l'attesa in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna che andrà in scena allo stadio Olimpico mercoledì 14 maggio alle 21.00. Prima della sfida, come di consueto, verrà cantanto l'Inno di Mameli e a farlo sarà Chiara Galiazzo.

A comunicarlo la Lega di Serie A con una nota ufficiale: "Sarà Chiara Galiazzo a cantare l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 tra Milan e Bologna, in programma mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21.00.

Chiara eseguirà l’Inno di Mameli subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnata dalla banda dell'Arma dei Carabinieri".

