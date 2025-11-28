Milan senza Pulisic: può saltare anche la Coppa Italia
Il Milan perde Pulisic. Secondo quanto riportato da SkySport, è praticamente scontato il forfait dell'attaccante rossonero per la gara di campionato contro la Lazio
28.11.2025 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Milan perde Pulisic. Secondo quanto riportato da SkySport, l'attaccante rossonero non sarà convocato per la gara di campionato contro la Lazio a causa di un problema fisico accusato dopo il derby.
Al suo posto è aperto il ballottaggio tra Nkunku e Loftus-Cheek per supportare Leao. Come se non bastasse, però, l'americano potrebbe saltare anche la partita ancora successiva.
Così facendo dovrebbe essere indisponibile per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì 4 dicembre alle 21, sempre contro la Lazio di Sarri. È in forte rischio.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.