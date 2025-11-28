Lazio, cresce il numero delle presenze a San Siro: il dato
Un gran numero di tifosi biancocelesti è pronto a riempire il settore ospiti di San Siro per la sfida tra Milan e Lazio.
28.11.2025 20:55 di Christian Gugliotta
Mancano meno di 24 ore al match di San Siro tra Milan e Lazio. Reduci dal successo sul Lecce, i biancocelesti cercano l'impresa nella tana del Diavolo, vogliosi di reinserirsi in una corsa per l'Europa che, fino a qualche settimana fa, sembrava preclusa.
Al seguito degli uomini di Sarri, un gran numero di tifosi laziali è pronto a viaggiare fino a Milano, pronti a gremire il settore ospiti per provare a spingere la squadra a fare risultato su un campo tutt'altro che semplice.
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono 2208 i biglietti venduti per la porzione di stadio dedicata ai supporters biancocelesti che, come sempre, hanno risposto presente anche in trasferta.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.