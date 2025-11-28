Albertini verso Milan - Lazio: Allegri, Scudetto e derby
Ai taccuini de Il Corriere della Sera ha parlato Demetrio Albertini, che in vista di Milan - Lazio ha commentato il percorso della squadra rossonera di Allegri. Di seguito le sue parole.
"Il derby è stata una partita solida, in pieno stile Allegri: squadra focalizzata sulla fase difensiva, ma pronta a ripartire in contropiede. Lo scorso anno il numero di gol subito era un grande problema per il Milan, Max ha con bravura trasferito la sua filosofia a questa squadra. I giocatori lo seguono, si fidano. Per quanto riguarda l’Inter, non facciamoci ingannare dal risultato della stracittadina. Per me è ancora la favorita a vincere lo scudetto",
"Capisco quando i tecnici fanno giri di parole per evitare di dichiarare di voler primeggiare in tutto, ma se sei il Milan hai il dovere di puntare allo scudetto. Conte e Chivu per sono superiori in quanto ad organici, ma Allegri ha il vantaggio di non giocare le coppe. A Milanello è bastato inserire due volti noti che conoscono il calcio, Tare e Allegri, per sistemare le cose anche fra spogliatoio e società".