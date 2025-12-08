Lazio, Gila e Tavares i peggiori: le pagelle dei quotidiani

Per motivi del tutto diversi, i due sono stati martellati nelle pagelle dei quotidiani e considerati i peggiori in campo

RASSEGNA STAMPA - La Lazio esce con un pareggio dalla sfida dell'Olimpico contro il Bologna. Un risultato che forse sta stretto alla squadra di Sarri, vista la mole di occasioni create e il muro alzato da Ravaglia che ha impedito di segnare più di un gol, ma che è stato senza dubbio influenzato da alcune prestazioni individuali.

Per motivi diversi, infatti, Tavares e Gila hanno influito sulla partita. Il primo ha giocato i primi 45 minuti, prima di esser sostituito con Lazzari, ma il gol e tutte le occasioni degli ospiti passano per la sua zona. Gila invece aveva tenuto bene fino al fallo da ammonizione su Castro e al successivo sfogo ai danni di Fabbri che di tutta risposta gli ha rifilato un rosso diretto.

Di seguito le pagelle dei due difensori da parte dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT - Gila 4, Tavares 4

IL MESSAGGERO - Gila 4, Tavares 4

CORRIERE DELLA SERA - Gila 4,5, Tavares 4

GAZZETTA DELLO SPORT - Gila 4,5, Tavares 4