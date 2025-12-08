Lazio | Rabbia, gioia, rammarico: tutto in 45 minuti per Isaksen

Il danese sbaglia, segna ed esce per infortunio: non si può dire che Isaksen non abbia lasciato il segno

RASSEGNA STAMPA - La partita di Isaksen ha provocato emozioni contrastanti, e tutto in appena 45 minuti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, dopo un quarto d’ora, sugli spalti cresceva già il nervosismo: Casale regala palla a Basic, Castellanos gestisce l’azione, serve il danese, che però calcia debole e centrale, e Ravaglia col piede tiene il risultato sullo 0-0. Un errore simile a quelli già visti, come quello nel turno infrasettimanale contro il Pisa.

Si è rifatto con il gol dell’1-0 al 38', nato e concluso da lui: movimento verso il centro, combinazione con Guendouzi, inserimento di Marusic e tap-in vincente dopo la respinta su Zaccagni. La rete è stata poi pareggiata dopo due minuti da Odgaard, e dopo poco è finito il primo tempo con Isaksen costretto al cambio per quello che sembra essere un affaticamento muscolare.

Quello contro il Bologna è il suo secondo gol stagionale, dopo quello al Cagliari sempre all’Olimpico. Ha toccato quota 97 presenze con la Lazio e, se non salterà nessuna delle prossime partite, potrebbe arrivare a 100 contro l’Udinese.