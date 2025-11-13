Lady Morata e la crisi: “Eravamo sotto effetto di farmaci”
13.11.2025 20:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
A distanza di mesi dalla crisi, poi superata, con suo marito e padre dei suoi figli Alvaro Morata, Alice Campello è voluta tornare a parlarne nell'intervista al podcast di Laura Escanes. E nella ricostruzione della modella e influencer, è saltato fuori un retroscena che, prima d'ora, non era mai venuto a galla. Non erano soltanto le incomprensioni o le pressioni dovute alla vita pubblica a incrinare il rapporto tra i due: c'erano di mezzo problemi di salute mentale e terapie che hanno inciso... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > MORATA <
