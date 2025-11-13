DIRETTA | Moldavia - Italia 0-0: duplice fischio a Chisinau
Qualificazioni Mondiali 2026, Gruppo I
Giovedì 13 novembre 2025, ore 20:45
Stadio Zimbru di Chisinau, Moldavia
MOLDAVIA (3-5-2): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Commissario tecnico: Lilian Popescu.
ITALIA (4-3-3):Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
Arbitro: Balakin; Assistenti: Berkut – Vysotskyi; IV Uomo: Zabroda; VAR: Shurman; AVAR: Panchyshyn
Marcatori: /
Ammoniti: 2' Dumbravanu, 28' Revenco
Espulsi: /Recupero: 2'
FINE PRIMO TEMPO
47' Duplice fischio a Chisinau. Pareggio a reti inviolate nei primi quarantacinque minuti di gara.
45' L'arbitro assegna due minuti di recupero.
42' L'Italia cerca in tutti i modi di sbloccare il match, ma la Moldavia non si sfalda.
32' Postolachi sfiora il vantaggio per la Moldavia. Destro al volo alto.
30' Zaccagni colpito duro da Stefan, rimane dolorante a terra.
28' Cartellino giallo per Revenco.
25' Mancini spara alto! Il difensore della Roma spreca l'occasione della partita e non sfrutta l'errore del portiere avversario. Palla sopra la traversa a porta vuota e gara che rimane sullo 0-0.
21' Zaccagni tenta il gol dell'anno con una sforbiciata al volo, ma sfiora soltanto.
12' Insiste l'Italia! Ancora Raspadori con un tiro al volo. La difesa Moldava respinge, ma c'è solo una squadra in campo.
11' Cristante di tacco! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il centrocampista della Roma si è avventato sul primo palo. Palla fuori e altro angolo per l'Italia.
9' Tentativo da calcio di punizione di Scamacca. L'estremo difensore avversaria spedisce il pallone in calcio d'angolo.
5' Che occasione per l'Italia! Combinazione tra Scamacca e Raspadori che manda l'attaccante dell'Atletico Madrid davanti al portiere anche se in posizione defilata. Tiro respinto.
2' Cartellino giallo per Dumbravanu.
1' Fischio dell'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Moldavia - Italia, match valido per il Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo il successo per 3-0 contro Israele, gli uomini di Gattuso vogliono proseguire nella scia di successi iniziata proprio contro la Moldavia e continuare a puntare al Mondiale. Appuntamento alle 20:45 con il fischio d'inizio del match.