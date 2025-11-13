Lazio, Agresti difende Lotito: l'opinione del giornalista
13.11.2025 23:30 di Simone Locusta
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il noto giornalista Stefano Agresti si è espresso in merito alla diatriba che coinvolge Claudio Lotito, presidente della Lazio, e tutto l'ambiente biancoceleste. Agresti non comprende l'astio nei confronti di Lotito e nell'intervento ha difeso il presidente. Di seguito le sue parole:
"Lotito? Non capisco questo clima nefasto. La Lazio prima di lui non era mica il Real Madrid... Parliamo di un club sano economicamente e che, sotto la sua gestione, ha vinto anche dei titoli importanti contro la Juve dei record!".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.