Lazio, Fabiani a Sky: ecco il programma per il mercato

Prima della gara contro il Milan, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

"Mercato? Durante la sosta del campionato per le nazionali ci siamo incontrati con il presidente e con Sarri, abbiamo fatto il punto della situazione e un programma da sviluppare, che significa far crescere ancora di più questa squadra e individuare i ruoli che ci ha indicato il mister".

"Cessioni pesanti? Se si parla di ricostruzione, difficilmente si può mandare via un giocatore funzionale al progetto. Il calcio non dorme mai, bisogna valutare tutte le situazioni. La volontà di tutti è di non cedere i pezzi migliori".

"Flaminio? La proprietà sta lavorando da diverso tempo. Mi auguro che finalmente qualcosa si muova un po' su tutto il territorio nazionale. La Lazio non può prescindere da un impianto di proprietà, così come tutte le altre squadre andando verso un modello europeo. So che ci sono delle interlocuzioni tra la società e il Comune di Roma, stanno andando avanti sul progetto e credo che questo sogno si possa realizzare davvero".