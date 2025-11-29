Lazio, Fabiani sull'arrivo di Insigne: l'intervento a Dazn

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato in ottica mercato, soffermandosi sul possibile arrivo di Insigne in biancoceleste.

Nel pre partita di Milan - Lazio, il ds biancoceleste Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

"La situazione è chiarissima. Durante la sosta per le nazionali abbiamo avuto un lungo colloquio con presidente e mister, abbiamo fatto valutazioni circa il discorso del mercato di gennaio. Abbiamo chiesto al mister i calciatori funzionali al progetto, per rinforzare ulteriormente e dare sempre più impulso a un progetto nuovo e partito da zero”.

“Premesso che il calcio si fa con soldi e idee, il presidente ci ha rassicurato sul poter fare mercato. Cercheremo di trattenere i pezzi migliori, così come voluto da Sarri, perché altrimenti andremmo in controtendenza con quanto detto, cioè che siamo partiti da zero in un percorso di due o tre anni per rinforzare e riportare la Lazio ai livelli che le compete. Non è stato facile fare a meno dei Milinkovic, Luis Alberto e Immobile. C’è tanto da lavorare, abbiamo fatto molto e molto c’è da fare, Dico ai tifosi di stare tranquilli, perché lavoriamo con umiltà per il bene del club e dei tifosi”.

“Non dico neanche a mio figlio chi ho in mente. Insigne va inquadrato in una logica degli Over, anche in base alle ultime normative della FIGC. Bisogna fare delle valutazioni perché, se in rosa hai già degli Over che non possono giocare diventa un problema, perché Insigne è un altro Over. Durante il mercato vediamo gli spazi quali sono gli spazi di manovra per gli Over, sono tante le tematiche da tener presente”.