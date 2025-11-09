Lazio, Sarri conferma i suoi titolari: che novità contro l'Inter
09.11.2025 19:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La novità è che non ci sono novità. Per la prima volta in stagione, Sarri schiera due formazioni uguali in due partite consecutive. E nel giro di una settimana.
Era lunedì sera quando la Lazio ha battutto il Cagliari con gli stessi undici che ora a San Siro scenderanno in campo contro l'Inter. Anche per via dei tanti infortunati, il tecnico ha scelto la via della continuità.
L'unico dubbio riguardava la difesa e le condizioni non perfette di Romagnoli, che ha accusato un problema muscolare proprio all'ultima giornata. Per questo era stato pre-allertato Provstgaard. Alla fine però il numero 13 se la sente e gioca lui. Undici su undici, ci sono tutti.