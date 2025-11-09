DIRETTA | Inter - Lazio, tutto pronto per il calcio d'inizio!
Serie A Enilive | 11ª giornata
Domenica 9 novembre 2025, ore 20:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
INTER - LAZIO 0-0
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. A disp.: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Thuram, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Esposito. All.: Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.
Arbitro: Manganiello; Assitenti: Berti - Cecconi; IV Uomo: Bonacina; VAR: Di Paolo; AVAR: Aureliano
Ammoniti: //
PRIMO TEMPO
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Inter - Lazio, big match valido per l'undicesima giornata di Serie A. L'appuntamento col calcio d'inizio a San Siro è alle 20:45.
