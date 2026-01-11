Verona - Lazio, lo spettacolo dei tifosi biancocelesti con i quartieri della Capitale
Sono più di 2.000 i tifosi della Lazio che sono partiti alla volta di Verona per sostenere la quadra di Sarri nel match contro quella di Zanetti.
La risposta dei supporter, come sempre in stagione, è stata esemplare e lo spettacolo sugli spalti non è mancato neanche questa volta.
Poco prima dell’inizio del match nel settore ospiti è spuntato uno striscione che riporta diversi quartieri della Capitale: “Ostiense, Trionfale, Fleming, San Lorenzo, Giuliano, Dalmata, Torrevecchia, Rebibbia, Pigneto, Acilia, Ponte Milvio, Ponte Mammolo, Ostia” e i nomi sono poi proseguiti con tantissimi strisiconi esposti singolarmente: Monteverde, Balduina, Prenestino fino ed elencare tutti i quartieri della Capitale.
A chiudere un altro striscione centrale: “Tutta Roma è qui per te”.
