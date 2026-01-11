Lazio, parla Zenga: "Sarri è un educatore. La società deve capire..."
11.01.2026 di Andrea Castellano
Direttamente dagli studi di SkySport, l'ex portiere Walter Zenga ha parlato della situazione della Lazio prima del fischio d'inizio della gara contro il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Bisogna capire quali sono i reali problemi della società e come possono gestire gli eventuali acquisti, se devono vendere o essere in linea con determinati problemi di bilancio. Ringiovanire la rosa con sei mesi di anticipo, a metà campionato, in una situazione tranquilla e con la squadra che comunque si sta esprimendo bene, può dare più tempo a Sarri per conoscere i nuovi, come per esempio Ratkov. Io mi fido molto di Sarri, è un educatore, quello che dà i principi di gioco alla squadra e che sa far esprimere al meglio i suoi giocatori".
