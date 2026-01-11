Lazio, a Verona si rivede Rovella: ecco da quanto non giocava
11.01.2026 19:30 di Simone Locusta
Buone notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri. Al 69' minuto della sfida tra Verona e Lazio ha fatto ritorno in campo Nicolò Rovella, la fine di un'attesa lunga 112 giorni.
Era infatti dal 21 settembre 2025 che il regista biancoceleste non scendeva in campo, precisamente dal derby contro la Roma. L'incubo è finito, la pubalgia è alle spalle.
Sarri ritrova una pedina fondamentale, adesso può dare un po' di respiro a un reparto limitato dalle assenze tra infortuni e impegni in nazionale. In attesa comunque di rinforzi dal mercato.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.