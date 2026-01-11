NEWS | Roma, violenza a Termini: uomo in terapia intensiva dopo aggressione

11.01.2026 18:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Una notte di violenza quella della Capitale. Nella serata di ieri, infatti, nei pressi della stazione Termini un cittadino tunisino di 20 anni, con precedenti per droga, e un 18enne egiziano con precedenti per rapina, ricettazione, porto di armi e oggetti ad offendere, sono stati fermati per il pestaggio di un funzionario di 57 anni del ministero delle Imprese e del Made in Italy... <<< VIOLENZA A TERMINI >>>

