Ex Lazio | Castellanos decisivo: il suo gol regala la qualificazione al West Ham - VD

Ex Lazio | Castellanos decisivo: il suo gol regala la qualificazione al West Ham
Seconda da tiolare per l'ex Lazio Castellanos che, se nel primo match con la maglia del West Ham non ha brillato, ha sicuramente lasciato il segno nel match contro il QPR valido per il 3° turno di FA Cup.
I tempi regolamentari si sono infatti conclusi per 1-1 con la rete di Summerville da un lato e il gol di Kone dall'altro. Nel primo tempo supplementare, invece, il Taty ha siglato la rete del momentaneo vantaggio del West Ham con un colpo di testa perfetto che non ha lasciato scampo al portiere avversario.
Una rete importantissima che ha permesso ai padroni di casa di vincere e passare il turno.
