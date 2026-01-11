Verona - Lazio, al Bentegodi c'è anche la dolce metà di Taylor - FOTO

11.01.2026 18:44 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Verona - Lazio, al Bentegodi c'è anche la dolce metà di Taylor - FOTO

L’avventura di Kenneth Taylor con la maglia della Lazio è ufficialmente iniziata. Il centrocampista non solo è diventato un nuovo giocatore biancoceleste ma è sceso in campo dal primo minuto nella gara contro il Verona.

A seguirlo in questa nuova esperienza c’è anche al sua dolce metà Jade Anna che ha deciso di andare a Bentegodi per non perdere l’esordio di Taylor.

A testimoniarlo diverse storie postate sui social tra cui quella della coreografia dei tifosi della Lazio all’inizio del match.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide