Verona - Lazio, al Bentegodi c'è anche la dolce metà di Taylor - FOTO
11.01.2026 18:44 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
L’avventura di Kenneth Taylor con la maglia della Lazio è ufficialmente iniziata. Il centrocampista non solo è diventato un nuovo giocatore biancoceleste ma è sceso in campo dal primo minuto nella gara contro il Verona.
A seguirlo in questa nuova esperienza c’è anche al sua dolce metà Jade Anna che ha deciso di andare a Bentegodi per non perdere l’esordio di Taylor.
A testimoniarlo diverse storie postate sui social tra cui quella della coreografia dei tifosi della Lazio all’inizio del match.
