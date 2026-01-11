Lazio, altro esordio contro il Verona: anche Ratkov in campo
11.01.2026 19:15 di Christian Gugliotta
Altro esordio in casa Lazio. Dopo Kenneth Taylor, partito dal primo minuto al Bentegodi, la sfida contro il Verona ha visto anche la prima apparizione di Petar Ratkov in biancoceleste.
Il centravanti serbo, arrivato appena pochi giorni fa dal Salisburgo, ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco al 56', prendendo il posto di Tijjani Noslin.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.