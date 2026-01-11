Verona - Lazio, il Bentegodi "sembra l'Olimpico": i tifosi caricano la squadra
11.01.2026 17:48 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio è scesa in campo al Bentegodi per il consueto riscaldamento che precede il calcio d’inizio della partita. I biancocelesti si sono allenati sotto lo spicchio del settore ospiti e prima di iniziare gli esercizi hanno ricevuto il caloroso abbraccio e incoraggiamento da parte dei sostenitori che, anche stavolta, hanno riempito il settore messo a disposizione. Cori e applausi per la squadra di Sarri, i decibel erano altissimi tanto che "sembra di stare all'Olimpico" come sottolineato dall'inviata di Dazn. Una risposta importante quella del popolo biancoceleste che nonostante i km di distanza non farà assolutamente rimpiangere l'aria di casa.