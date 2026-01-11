Lazio, Cancellieri a Dazn: "A Verona sono stati anni positivi, ma oggi conta solo..."
11.01.2026 17:46 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Matteo Cancellieri, a qualche minuto dal fischio d'inizio di Verona - Lazio, ha parlato Cancellieri a Dazn. Queste le parole del biancoceleste: “L’importante è fare punti. Per me è uno stadio particolare, ho bei ricordi qui delle persone e della società. Ma oggi l’importante è prenderci punti. Responsabilità davanti? Ognuno si prende le sue, bisogna tiare fuori quello che abbiamo. L’abbiamo preparata bene questa partita, sappiamo chi affrontiamo”.