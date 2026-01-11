Calciomercato | Roma, Raspadori sempre più lontano: il motivo
Ogni ora che passa si fa sempre più complicata la trattativa tra Raspadori e la Roma. Il club giallorosso è in stand-by ormai da giorni, in attesa che l'attaccante azzurro prenda una decisione sul suo futuro.
Raspadori non è così convinto di voler lasciare l'Atletico Madrid, vuole giocarsi le sue chances alla corte di Diego Pablo Simeone. L'allenatore punta su di lui, nella sessione d'allenamento odierna è stato anche provato negli undici anti-Deportivo La Coruna.
Sono diversi i motivi per cui Raspadori non sarebbe convinto della destinazione giallorossa. Jack si è trasferito a Madrid da pochi mesi, oltre al fatto che lascerebbe un club importante. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, la motivazione principale del tentennamento sarebbe l'idea di un possibile ritorno a Napoli.
Infatti, il club partenopeo starebbe pensando di riportare a casa il centravanti a pochi mesi dalla sua cessione. Prima, però, andranno concretizzate delle cessioni, con Lang e Lucca in pole. Raspadori aspetta il Napoli, la Roma aspetta Raspadori. Il calciatore temporeggia, ma la decisione non può attendere ancora molto.