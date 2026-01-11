Calciomercato | Roma, Raspadori sempre più lontano: il motivo

11.01.2026 19:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato | Roma, Raspadori sempre più lontano: il motivo

Ogni ora che passa si fa sempre più complicata la trattativa tra Raspadori e la Roma. Il club giallorosso è in stand-by ormai da giorni, in attesa che l'attaccante azzurro prenda una decisione sul suo futuro.

Raspadori non è così convinto di voler lasciare l'Atletico Madrid, vuole giocarsi le sue chances alla corte di Diego Pablo Simeone. L'allenatore punta su di lui, nella sessione d'allenamento odierna è stato anche provato negli undici anti-Deportivo La Coruna.

Sono diversi i motivi per cui Raspadori non sarebbe convinto della destinazione giallorossa. Jack si è trasferito a Madrid da pochi mesi, oltre al fatto che lascerebbe un club importante. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, la motivazione principale del tentennamento sarebbe l'idea di un possibile ritorno a Napoli.

Infatti, il club partenopeo starebbe pensando di riportare a casa il centravanti a pochi mesi dalla sua cessione. Prima, però, andranno concretizzate delle cessioni, con Lang e Lucca in pole. Raspadori aspetta il Napoli, la Roma aspetta Raspadori. Il calciatore temporeggia, ma la decisione non può attendere ancora molto.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.