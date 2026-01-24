Calciomercato Lazio | Romano: "Mandas, scambio di documenti con il Bournemouth"

24.01.2026
CALCIOMERCATO LAZIO - È fatta per il trasferimento di Christos Mandas al Bournemouth. Come vi avevamo raccontato, il portiere lascerà la Lazio in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro, che può diventare obbligo a determinate condizioni. A confermare la notizia è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano con un post su X. 

