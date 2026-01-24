Calciomercato Lazio | Romano: "Mandas, scambio di documenti con il Bournemouth"
24.01.2026 19:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - È fatta per il trasferimento di Christos Mandas al Bournemouth. Come vi avevamo raccontato, il portiere lascerà la Lazio in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro, che può diventare obbligo a determinate condizioni. A confermare la notizia è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano con un post su X.
🚨 Bournemouth and Lazio exchange all documents for Christos Mandas deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2026
€3m loan fee, €18m buy option clause to become mandatory based on appearances. pic.twitter.com/nOn84VJhcA
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.