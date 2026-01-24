Lecce, Siebert a Sky: "Faremo di tutto per vincere contro la Lazio"
24.01.2026 20:29 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Prima della gara contro la Lazio, Siebert del Lecce ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.
"Vogliamo fare il massimo per vincere, per noi è molto importante. Dobbiamo riprendere a fare punti dopo un calendario non facile che abbiamo avuto nelle ultime settimane".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.