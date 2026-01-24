Lecce - Lazio, il gesto dei tifosi al Via del Mare per la squadra
Si avvicina il fischio d'inizio di Lecce - Lazio, una gara delicata per i biancocelesti che arriva in un momento particolare fatto di tensioni forti tra squadra e società. Anche i tifosi, da diverso tempo ormai, continuano a ribadire il loro malcontento per la gestione da parte dei vertici del club ma nonostante tutto si sono sempre schierati a sostegno del gruppo di Sarri.
La prova è quanto accaduto anche in occasione del match con i salentini, il settore ospiti è gremito e durante il riscaldamento il popolo biancoceleste presente al Via del Mare ha fatto sentire la propria vicinanza alla squadra.
