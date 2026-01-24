Lazio, Bucciantini: "Sarri? Lo vedo disorientato. Stanno smantellando la squadra..."
24.01.2026 20:21 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Prima della partita contro il Lecce, dagli studi di SkySport Marco Bucciantini ha parlato della situazione della Lazio. Di seguito le sue parole.
"Nella faccia di Sarri c’è disorientamento. Bisognava spiegarla la situazione, il mercato non è stato fatto e quando è stato fatto, è stato per destrutturare una squadra. Poteva raccontarla in modo diverso, vedere le facce tristi non è piacevole. Non è bello scoprirlo cosi che ti stanno destrutturando una squadra. Il mercato non viene concordato con l'allenatore, una squadra se è coesa magari se la cava meglio. Si capisce dalla faccia di Sarri che nulla è concordato con lui".
