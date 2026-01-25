DIRETTA | Monza - Lazio Primavera 0-0: Reita sbaglia dagli 11 metri
Primavera 1 | 22ª giornata
Domenica 25 gennaio 2026, ore 12:00
Centro Sportivo Luigi Berlusconi, Monza
MONZA: Strajnar, Bagnaschi, Azarovs, Villa, Buonaiuto, Reita, Mout, Ballabio, Albè, De Bonis, Fogliaro. A disp.: Montagna, Romanini, Attinasi, Fardin, Treffiletti, Castelli, Iuliani, Zanni, Ganci, Rossini, Porta. All.: Oscar Arnaldo Brevi.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Munoz, Gelli, Cuzzarella; Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
Arbitro: Alfredo Iannello
Assistenti: Manzini - Citarda
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
32' - Serra prova a rendersi pericoloso con un colpo di testa: Strajnar blocca senza problemi.
24' - Reita fallisce dal dischetto! Il numero 10 prova a incrociare col sinistro, ma il suo tentativo dagli 11 metri termina largo. Si resta sullo 0-0.
23' - Calcio di rigore per il Monza. Serra controlla il pallone con il braccio sinistro nella propria area di rigore: l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty.
21' - Reita prova a innescare Buonaiuto nell'area biancoceleste, Munoz chiude in angolo.
15' - Fase di studio per le due squadre: ritmi bassi e nessuna occasione.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buon pomeriggio da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Monza - Lazio Primavera, gara valida per la ventiduesima giornata di campionato. Tornati al successo dopo cinque pareggi consecutivi, i ragazzi di Punzi vogliono continuare a inseguire l'obiettivo salvezza e cercano conferme in casa dei brianzoli, contro cui era arrivato un ko per 0-1 nella gara d'andata. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d'inizio.