Napoli, brutto infortunio per Di Lorenzo: esce dal campo in barella
31.01.2026 18:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Piove sul bagnato in casa Napoli dove alla lunghissima lista degli infortunati si aggiunge anche il capitano Di Lorenzo. Nel primo tempo della sfida contro la Fiorentina il calciatore ha subito infatti un brutto infortunio al ginocchio durante una mischia in area di rigore.
Di Lorenzo è rimasto a terra con le mani sul volto ed è stato costretto a lasciare il campo in barella. Le sue condizioni sembrano serie ma verranno valutate nelle prossime ore.
