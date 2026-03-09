Lazio, Maldini in conferenza: "I tifosi ci mancano, aspettiamo di averli presto"
09.03.2026 23:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo la vittoria contro il Sassuolo, l'attaccante della Lazio Daniel Maldini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.
"L'ambiente? L'effetto è più negativo che positivo non avere i tifosi: non li senti e non ti spronano. Che si parla sempre di mio padre e mio nonno? Non mi cambia più di tanto, l'opinione della gente bisogna capire chi dice le cose sbagliate e chi quelle giuste. I tifosi ci mancano, aspettiamo solo di averli presto per gioire e soffrire con loro".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.