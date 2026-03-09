Lazio - Sassuolo, problemi per Cataldi: Sarri costretto al cambio
09.03.2026 21:25 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Problemi per Danilo Cataldi durante Lazio-Sassuolo. Intorno alla mezz'ora, il centrocampista biancoceleste si è buttato a terra, dolorante al ginocchio. Immediato l'intervento dello staff, col calciatore che sembrava poter proseguire la sua gara contro i neroverdi.
Al contrario, otto minuti più tardi, Sarri è stato costretto alla prima sostituzione del match, inserendo Patric al posto del numero 32 della Lazio. Quest'ultimo, come ripreso dalle telecamere, si è accomodato in panchina con la borsa del ghiaccio sopra il ginocchio sinistro.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.