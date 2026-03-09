Sassuolo, Carnevali a Dazn: "Stadio vuoto? Sconfitta per tutto il sistema"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio - Sassuolo, l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali è stato ospite ai microfoni di Dazn per presentare la gara. Di seguito le sue parole:

“Adesso è facile dirlo vedendo i risultati e la classifica, ma già da questa estate avevamo intuito di avere una squadra competitiva. Abbiamo inserito dei giocatori di qualità, qualcosa di guardare al nostro campionato con aspettative positive. Oggi en abbiamo la conferma e en siamo felici”.

“Abbiamo inserito più elementi, ma abbiamo cercato di costruire una squadra che desse garanzie. La Serie A è complicata, ma credo che il lavoro di società, mister e prestazioni dei giocatori ci hanno portato fin qui”.

“Grosso? Le qualità sono diverse. In primis la persona, oltre all’allenatore, che può fare la differenza. La motivazione che può dare ai giocatori, la gestione dei ragazzi, è un mix di cose. Grosso è un allenatore di grande qualità, sta crescendo di giorno in giorno e credo che abbia tutte le possibilità per ambire ad allenare in un grande club”.

“Credo che la cosa più importante per il calcio sia avere i tifosi. Io amo avere i ragazzi, i giovani e le famiglie. Quando viene mancare questo è una sconfitta per tutto il sistema calcio, che sicuramente non fa bene. Spero che passi presto perché abbiamo bisogno di altro”.