Lazio - Sassuolo, i tifosi e i cori per Sarri: la reazione del tecnico
Continuano a farsi sentire i circa 2.000 tifosi della Lazio presenti all'Olimpico nella gara contro il Sassuolo.
Nonostante lo stadio praticamente vuoto a causa della protesta i pochi presenti non sono rimasti in silenzio. Oltre ai cori per supportare la squadra e quelli contro Lotito i tifosi hanno deciso di dedicare un coro anche a mister Sarri che, prontamente, ha risposto con un applauso.
Poco prima del match il tecnico si era espresso così proprio sullo stado vuoto "Stadio vuoto? Non solo è brutto, è triste, è deprimente, avvilente, penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.