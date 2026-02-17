Lazio, Rambaudi: "Flaminio? Non so quanto aiuti. In questo clima..."

17.02.2026 10:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Rambaudi: "Flaminio? Non so quanto aiuti. In questo clima..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Roberto Rambaudi  ha detto la sua sul progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, che verrà presentato oggi in conferenza stampa. Queste le sue considerazioni:

“Flaminio? Troppe chiacchiere in tanti anni. Spero si facciano le cose fatte bene. Avere lo stadio di proprietà vuol dire tante cose, significa dare maggiore appartenenza, però c’è un problema: si deve capire cosa si vuol fare da grandi, anche in questo. Lotito fa lo stadio, rimane, ok ma serve crescere. Altrimenti ci saranno sempre malumori e non vivrai lo stadio con quella giusta emozione".

"Fare lo stadio con questo clima non so quanto aiuti, anche perché da qui a quando partiranno i lavori si continuerà così? L’importante è che si faccia tutto per il bene della Lazio, per vederla primeggiare. Il discorso è: ce l’hai i soldi per mantenere una Ferrari? La Lazio è una Ferrari per come deve competere con le altre, indipendentemente poi dai risultati. Voglio vedere il cambio di passo, non vivere nell’anonimato”.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.