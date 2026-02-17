Lazio, Basic torna in gruppo: sarà a disposizione contro il Cagliari
17.02.2026 Christian Gugliotta
Esauriti i due giorni di riposo concessi da Sarri alla squadra, la Lazio tornerà in campo nel pomeriggio a Formello per preparare la trasferta di Cagliari. Come riportato dal Corriere dello Sport, insieme al resto del gruppo di rivedrà Toma Basic, fermo dalla sfida contro la Juventus a causa di un fastidio muscolare.
Dopo essere stato costretto a saltare i quarti di Coppa Italia contro il Bologna e la sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta, il croato sarà nuovamente a disposizione per la gara dell'Unipol Domus, in programma alle 20:45 di sabato 21 febbraio.
