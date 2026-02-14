Atalanta, Palladino a Dazn: "La Lazio è in salute. Non sarà facile"

TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match tra Lazio e Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Risultati positivi? Tanto merito è dei ragazzi e della società che ha costruito una squadra all’altezza dei risultati che stiamo avendo. La cosa più difficile all’inizio è stato l’aspetto emotivo. Quando cambia l’allenatore i primi a dispiacersi sono i ragazzi. Abbiamo lavorato sull’entusiamso e sul far trovare ai ragazzi le certezze perse. Poi è venuto tutto di conseguenza. La squadra è tanto tecnica, con grandi calciatori. I principi di gioco erano molto simili a quelli che adottavo io. Non abbiamo fatto ancora nulla e dobbiamo continuare. Questo è il momento più importante della stagione e va affrontato con grande mentalità”.

“Formazione? Io non faccio mai turnover, mai fatto e non mi piace farlo. Credo sempre di mettere la miglior squadra possibile in campo. Ho la fortuna di avere 20 calciatori tutti forti, tutti a disposizione. Chiunque gioca ora si esprime al 100% e ho messo dentro le caratteristiche giuste per questa partita. I risultati sono figli di tanti episodi. I ragazzi sanno di dover andare in campo per vincere la partita. Non sarà facile perché la Lazio è in salute”.