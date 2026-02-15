Torino come Roma, Olimpico deserto per protesta. Le parole di Che Adams
15.02.2026 18:05 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Lo stadio Olimpico di Torino come lo stadio Olimpico di Roma, semivuoto. Così come i tifosi della Lazio hanno deciso in queste ultime due gare di rimanere fuori per protesta contro la società lo stesso hanno fatto i supporter dei granata in vista della sfida contro il Bologna.
In merito ecco le parole di Che Adams poco prima dell’inizio del match: “Il calcio è dei tifosi, è difficile giocare senza di loro ma cercheremo di vincere anche per loro”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide