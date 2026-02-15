Salernitana nel caos, Raffaele in bilico: spunta un ex Lazio per sostituirlo
15.02.2026 19:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Situazione sempre più difficile in casa Salernitana con il tecnico Giuseppe Raffaele a un passo dall’esonero.
Come riportato da Tuttosalernitana.com in pole per sostituirlo ci sarebbe Guglielmo Stendardo bloccato però al momento dal no del ds Faggiano che preferirebbe invece una soluzione di esperienza.
Gli scenari sono molteplici: dall’esonero di Raffaele con conseguente promozione di Stendardo fino all’allontanamento del mister e Faggiano con l’arrivo di un nuovo direttore sportivo fino alla dimissioni del dirigente con la conferma di Raffaele fino al Monopoli.
