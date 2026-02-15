Torino, Baroni: "La società ha confermato la sua fiducia nel mio lavoro"

Dopo la sconfitta contro il Bologna, il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: "Ho tardato perché ci siamo parlati... Abbiamo fatto una partita all'altezza, ma è inutile nascondere il fatto che la situazione ambientale non metta i ragazzi nella migliore situazione di esprimersi. Questo non deve rappresentare un alibi, l'ho detto a loro e lo dico anche qui".

Ha detto che vi siete parlati. C'erano anche Cairo e Petrachi?

"C'era il direttore".

La fiducia nei suoi confronti è confermata?

"Assolutamente".

È come se vi mancasse un po' lo stile Toro.

"Sono d'accordo. Siamo fragili, a volte subiamo dei gol... Questa è la cosa primaria. Nell'atteggiamento non siamo stati all'altezza della situazione, lo so io e lo sa la squadra. Credo che ci sia da fare sicuramente di più, lo sappiamo e lo vogliamo fare. Abbiamo due soluzioni: abbassare la testa o alzarla e lavorare ancora più forte".

Come mai fate fatica a far bene la terza partita dopo due prove positive?

"Altre volte siamo stati lì, a una partita dal cambiare le cose e ricadiamo. Lo devo risolvere assolutamente, insieme alla squadra e alla società. L'ambiente non deve rappresentare un alibi, anche se ne parlo con i calciatori. Occorre un altro atteggiamento che oggi non c'è stato per fare la terza partita che può darti il cambio di marcia".